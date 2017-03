Verwarde man gearresteerd na bijlaanval Düsseldorf: 7 gewonden

Busramp in 2012 Zelfmoord of noodlot?

6:50 Was het een ongeluk of zelfmoord van de chauffeur? Vijf jaar na de busramp in het Zwitserse Sierre, waarbij 28 slachtoffers vielen, onder wie zes Nederlandse kinderen, is er nog altijd twijfel. Voor het eerst doen twee nabestaanden, die lijnrecht tegenover elkaar staan, hun verhaal. Olga Leclercq, moeder van de omgekomen Eline (11), en Evy Laermans, weduwe van chauffeur Geert (34).