Verwoesting IS leidt tot vondst oudheidkundige schat

De terroristen groeven tunnels onder de tombe om kostbare archeologische voorwerpen te vinden. Mogelijk zonder het te weten legden ze daarbij delen van het paleis bloot. Nadat het oosten van de Iraakse stad vorige maand op Islamitische Staat was heroverd, kwamen de onderzoekers snel in actie.

De plek in de ruïnestad Ninive, deel van Oost-Mosul, is in het verleden meermalen onderzocht, maar het paleis werd niet gevonden. Een inscriptie vermeldt de naam van de Assyrische koning Esarhaddon, die in 669 v.C. overleed. Archeologen zeggen dat het oorspronkelijk de residentie van Esarhaddons vader was, koning Senacherib, zo meldt de Daily Mail.