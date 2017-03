Video opgedoken van vermoedelijke dader schietpartij Zuid-Frankrijk

Daad van gekte

Volgens de Franse minister van Onderwijs, Najat Vallaud-Belkacem, was het 'een daad van gekte' door een jongeman met een fascinatie voor vuurwapens. Volgens de Franse krant Libération gaat het om Killian B., de zoon van een gemeenteraadslid van de stad. Die werd verkozen voor de extreemrechtse partij Front National (FN).



De jongen zelf werd gearresteerd. Hij was zwaarbewapend en had onder meer twee handgranaten en een jachtgeweer bij zich. Volgens media was hij gek op wapens en verheerlijkte hij de schietpartij op de Columbine-school in 1999 in de Amerikaanse staat Connecticut. Daar schoten toentertijd twee jongens meerdere schoolgenoten en leraren dood.