Vier doden bij schietpartij in Amerikaanse staat Wisconsin

De politie heeft nog geen mededelingen gedaan over de verdachte en de slachtoffers, meldt ABC. Burgers lopen geen gevaar, aldus een verklaring. Meer dan honderd agenten onderzoeken de zaak momenteel.



De eerste schietpartij vond plaats in een lokale bank. Agenten kregen een melding binnen over een 'relatieruzie'. Twee slachtoffers werden aangetroffen, maar de schutter was nergens te bekennen. Hij had zich verplaatst naar een advocatenkantoor, waar ook geschoten werd.



Tot slot werd geschoten bij een appartementencomplex, waar een vrouw naar eigen zeggen een politieauto aan zag komen rijden, waarop ze een geweerschot hoorde en een agent zag vallen.



De deuren van scholen en lokale ziekenhuizen bleven tijdelijk dicht. Inmiddels worden er weer patiënten toegelaten.