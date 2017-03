Vijf kinderen willen samen geadopteerd worden – reacties zijn overweldigend

De vijf kinderen lieten vele harten smelten. Bradley van 11 houdt van muziek en voetbal, de 10-jarige Preston is dol op dieren en buiten zijn, zus Layla (8) danst graag en wil later dieren redden, Landon van 6 wil gymleraar worden en doet wedstrijdjes met zijn broer en de jongste, de 2-jarige Olive, rent graag rond en houdt van knuffelen. De autoriteiten willen niet zeggen waarom de kinderen een ander thuis zoeken, maar wel dat het beter is dat ze niet uit elkaar gehaald worden. Ze zitten nu wel tijdelijk in verschillende pleeggezinnen.

'Nog nooit meegemaakt'

Het agentschap in de staat Kansas onderzoekt of gezinnen in aanmerking komen voor de adoptie, onder meer door te kijken of ze de financiële last van vijf extra kinderen wel aankunnen. Gezinnen worden ook doorverwezen naar andere kinderen die al lang wachten op adoptie, maar minder populair zijn. Het doel is om de vijf in het gebied te houden waar ze nu wonen, maar Amerikanen reageren vanuit het hele land. Hen wordt verzocht in hun eigen woonplaats of staat te kijken naar andere kinderen in nood, in het hele land wachten 112.000 kinderen op adoptie.