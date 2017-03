Vijfde slachtoffer aanslag Londen was glazenwasser voor Churchill

Tijdens zijn leven werkte hij als glazenwasser voor een bedrijf in Croydon, voordat hij zijn eigen zaak begon. ,,Leslie was twintig jaar lang mijn geliefde glazenwasser'', vertelt klant en vriendin Janine Roebuck. ,,Hij was een vriendelijke, aardige man. Hij lapte ook jarenlang de ramen van Chartwell, waar Winston Churchill woonde. Daar was hij ontzettend trots op.'' Of hij de voormalige premier ook kende, is niet duidelijk.



Rhodes was al met pensioen, maar lapte af en toe nog steeds de ramen van de klanten waar hij een band mee had opgebouwd. ,,Het is tragisch. Het doet me pijn dat ik hem nooit meer zie en dat zo'n lieve ziel zo'n vreselijke dood moest krijgen'', aldus Roebuck. ,,Hij was een erg vriendelijk en verlegen persoon. Hij was warm en glimlachte altijd. Hij was een echte heer.''