Vlaamse miljardair koopt Waals stadje op

SOS Durbuy is als de dood dat straks deze mooie hoek van de Ardennen en het slechts enkele honderden inwoners tellende stadje onherstelbaar vernield zullen zijn als Coucke zijn plannen kan doorzetten. Het aantal toeristen loopt op naar een miljoen, het piepkleine stadje krijgt 10.000 auto's te verstouwen, zegt Dejardin. Daarom komen er parkeerterreinen op afstand en een kabelbaan naar het centrum.



Bos werd parkeerterrein

Coucke zelf zegt dat twee dingen onaanraakbaar zijn: 'Het oude stadscentrum en de schoonheid van de Ardennen'. Maar daar moet chaletbewoonster Christiane eens goed om lachen. ,,Het eerste wat die fijne meneer heeft gedaan is hier een bos rooien om er een parkeerterrein van te maken. Voorheen kwamen de reeën, everzwijnen en eekhoorns tot aan onze chalets, nu zie je hier zelfs geen vogels meer."



Christiane leidt ons rond over wat rest van domein Les Macralles. Links en rechts half of helemaal afgebroken chalets, rondslingerend isolatiemateriaal en keukenmeubilair: ,,Het is net Chernobyl." Chaletbewoonster Jet weet hoe dat komt: ,,De politie sluit chalets omdat ze zogenaamd smerig zijn en een gevaar voor de volksgezondheid. Pas je niet op, dan wordt het daarna onder je kont afgebroken."



Nog weer een andere chaletbewoner, René Charlier, meent zeker te weten dat burgemeester Bontemps onder de tafel geld krijgt van Coucke. ,,Hij breekt de chalets af, koopt de percelen op en verkoopt die later door. Maar aan mij krijgt hij een kwaaie! Kent u Jean-Joseph Charlier? Dat was een voorouder van mij, die heeft in 1830 op een houten been de vrijheidsstrijd tegen de Hollanders gewonnen!"



Eigen grond

Toch zijn de bewoners van Les Macralles er allerminst gerust op. Hun domein ligt ingeklemd tussen adventurepark La Petite Merveille en de al volledig ontruimde camping La Chênaie, allebei van Coucke, de kabelbaan - vrezen ze - komt pal over hun domein. Chaletbewoner Camille: ,,We zitten dus zwaar in de stront. Al die campinggasten zijn al weggejaagd, maar het verschil is dat wij hier op eigen grond zitten. Dit is alles wat ik heb, levend ga ik hier niet weg."



Christiane: ,,We moeten ons organiseren." Maar ook op het chalet meteen aan de ingang van het domein, hangen alweer politielinten: 'Definitief onbewoonbaar, gevaar voor de volksgezondheid'. Als de Nederlandse eigenaar niet nú in actie komt, is misschien straks ook zijn chalet gesloopt.