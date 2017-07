Vlaamse vrouw rijdt twee keer in op zelfde gezin: moeder raakt benen kwijt

De vrouw uit het Vlaamse Laakdal ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Haar benen waren verbrijzeld en moesten geamputeerd worden. Ze heeft ook een gebroken arm en werd gisteren nog in een kunstmatig coma gehouden. ,,Volgens de dokters zal ze het ongeval wel overleven. Dat is voor mij nu het belangrijkste", aldus haar man Ludwig Hufkens.

Het dramatische ongeval vond vrijdag even voor middernacht plaats op de brug over het Albertkanaal in Geel, vlakbij Antwerpen. Een jong koppel wilde de snelweg oprijden, toen het omstreeks 22.30 uur van achter aangereden werd. De 49-jarige automobiliste reed door. De jonge bestuurster van de aangereden auto bleef ongedeerd, maar belde toch naar haar moeder. ,,In paniek", aldus Hufkens. ,,Ze heeft nog niet lang haar rijbewijs en wist niet wat ze moest doen. Ze was flink geschrokken."

Gevarendriehoek

De man en zijn echtgenote, Lieve Vervoort, snelden naar de plek van het ongeval om hun dochter te helpen. ,,Terwijl ik onze eigen auto verplaatste, ging mijn vrouw de gevarendriehoek uit de koffer van onze dochter halen". Op dat moment gebeurde het onwaarschijnlijke. De vrouw die een half uur eerder was weggevlucht, was nu van gedachten veranderd. Het is onduidelijk wat haar precies bezielde of waarom ze met zo'n hoge snelheid over de brug reed, maar om 23.00 uur knalde ze met haar BMW een tweede keer achterop tegen de auto van het jonge koppel. Ludwig: ,,Ze had ons perfect kunnen zien staan. Er waren nog auto's gepasseerd en die waren wél voorzichtig langs ons gereden. Maar dit leek wel een aanslag. Ik dacht meteen dat ik mijn vrouw kwijt was. Ik ben naar haar toegelopen en heb haar in mijn armen genomen tot de hulpdiensten er waren."

Drie jaar cel