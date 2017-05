Vlaanderen verplicht stickers voor campers maar vergeet ze te maken

Dat gaf hij vanochtend toe aan de Vlaamse radiozender Radio 2. De redactie van de zender had veel vragen gekregen van camperbezitters. Hun voertuigen kwamen in sommige gevallen niet door de keuring omdat de niet-bestaande sticker ontbrak.

Het departement van Weyts had volgens de zender een instructie uitgevaardigd waarin het verplicht werd gesteld om een sticker te plakken op zitplaatsen zonder veiligheidsgordel. Vervolgens is vergeten de regels daarover verder uit te werken. Daardoor is onder meer onduidelijk hoe het pictogram eruit moet zien.

,,Mijn administratie is dat domweg vergeten. Ze is in de fout gegaan'', erkende de minister. ,,Daarom komt er nu een overgangsperiode van één jaar. Tot dan vervalt de verplichting." De minister beloofde dat hij zal bekijken of er een compensatie mogelijk is voor mensen van wie de camper afgekeurd werd en dus opnieuw naar de keuring moeten.