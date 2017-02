Vluchtelingen in Duitsland vaak doelwit van geweld

Zweden opnieuw in verlegenheid gebracht door 'Zweedse vei­lig­heids­ad­vi­seur'

10:22 Opnieuw is er opschudding ontstaan door Amerikaanse berichtgeving over Zweden. In een nieuwsuitzending werd een Zweedse veiligheidsadviseur opgevoerd, die helemaal niet bekend is bij het Zweedse leger.