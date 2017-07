Vluchtelingenkamp Zaatari groeit in vijf jaar tijd uit tot enorme stad

Het vluchtelingenkamp Zaatari in Jordanië bestaat vandaag vijf jaar. Uit een tijdelijk kamp is een heuse stad ontstaan waar nu 80.000 Syrische vluchtelingen wonen.

Anwar Alayan was een van de eerste Syriërs die Zaatari in juli 2012 binnenwandelde. Hij zag slechts een handjevol tenten staan. De oorlog had hem op de vlucht gedreven. Hij verliet zijn woonplaats Daraa en trok door de woestijn, naar Jordanië. De voorzieningen in het kamp waren belabberd. Watertekort. Geen elektriciteit. Maar het was er tenminste veilig.

Zaatari, op 13 kilometer van de grens met Syrië was aanvankelijk bedoeld als een tijdelijk opvangkamp voor de vluchtelingen, die zodra de oorlog ten einde was terug zouden keren naar huis. Maar de strijd woedde voort.

Inmiddels zijn ongeveer zes miljoen mensen Syrië ontvlucht. Daarvan zitten er 1,3 miljoen in Jordanië. In vijf jaar tijd groeide Zaatari uit tot de vierde stad van het land. Nu wonen 80.000 mensen in het kamp. Ruim de helft daarvan is kind.

Kappers

Naarmate meer mensen en hulporganisaties in Zaatari neerstreken, werden de voorzieningen wat beter. De meeste tentjes zijn vervangen door wooncontainers. Er zijn buurthuizen en kinderdagverblijven. Mensen pakken hun beroep op. In Zaatari zijn tapijtverkopers, groentehandelaren, en kappers.

Volledig scherm Kapperszaak in Zaatari © REUTERS

Volledig scherm Snoepwinkel in het centrum van Zaatari © REUTERS

School

Hoewel in de vijf jaar dat het kamp bestaat veel is verbeterd, zijn er nog flink wat problemen. Zo hebben duizenden kinderen soms al jaren geen onderwijs meer gekregen. Soms omdat de klaslokalen simpelweg uitpuilen. Soms door geldgebrek. Volgens UNICEF, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties, werken zeker 3300 kinderen in Zaatari voltijds om zichzelf, hun ouders en broers en zussen in leven te kunnen houden. Ook leidt financiële nood tot gedwongen huwelijken onder jonge tieners geen uitzondering in het kamp.

De bevolking van Zaatari blijft ondertussen groeien. Wekelijks worden er 80 baby's geboren. Hen wacht een onzekere tijd. Veel kinderen hebben nog nooit iets anders gezien dan het vluchtelingenkamp waar ze zijn geboren.

Volledig scherm Water wordt in Zaatari opgeslagen in grote tanks. © REUTERS