VN-resolutie die gifgasaanval Idlib veroordeelt lijkt kansloos

De reactie van Rusland is niet verrassend. Eerder dit jaar torpedeerde Rusland met zijn zevende veto op rij een soortgelijke VN-resolutie. Het veegde een lijvig rapport van de VN en van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) van tafel. Volgens de onderzoekers waren de Syrische strijdkrachten verantwoordelijk voor drie aanvallen met chloorgas. IS gebruikte op haar beurt mosterdgas op het slagveld, aldus de OPCW, die in 2013 toezag op de ontmanteling van alle chemische wapens van Syrië en daarna herhaaldelijk moest concluderen dat er voorraad was achtergehouden.



Ook nu lijkt de kous weer af als de partijen elkaar in de VN-Veiligheidsraad de oren hebben gewassen. Een militaire strafexpeditie van het Westen tegen Assads leger is uitgesloten. In 2013 trok toenmalig president Obama nog een 'rode lijn' in Syrië. Als president Assad chemische wapens gebruikt, overschrijdt hij die lijn en zullen we 'passende maatregelen nemen', zei Obama. Toen Assad in april van dat jaar de 'rode lijn' schond met een aanval met zenuwgas in Ghouta nabij Damascus (honderden doden), gaf Obama niet thuis.