VN-Veiligheidsraad houdt spoedberaad over Jeruzalem

Nederlanders in Kos na aardbeving: 'Bij elke trilling denk je: zou het weer?'

21:09 Na de aardbeving in Kos, die in de nacht van donderdag op vrijdag plaatsvond, is de ravage op het eiland groot. Een aantal Nederlandse vakantiegangers die ondanks alles toch in Griekenland besloot te blijven, kijkt terug op het moment van de beving. ,,Ik beleef het steeds opnieuw. Het is zo heftig.''