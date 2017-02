VN-vredesbesprekingen Syrië worden hervat

De partijen, Verenigde Staten, Turkije, Rusland en Iran, zijn hetzelfde gebleven, maar de politieke context is veranderd. De VS heeft een nieuwe leider. Ook in Turkije is de situatie anders sinds de mislukte coup in juli. President Assad van Syrië heeft met hulp van Rusland en Iran, die ook beide aanschuiven, het slagveld een ander aanzien gegeven. Grootste verandering was de herovering van Aleppo op de rebellen.