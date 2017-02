Voetganger omgekomen na aanslag met auto in Heidelberg

Het incident gebeurde op de Bismarckplatz. Volgens lokale media reed de man in een huurauto.



De politie kon de man zo'n 150 meter verder aanhouden in de buurt van een zwembad. Bij zijn aanhouding schoot de politie gericht op de man. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. Het mes is eveneens in de buurt van dat bad teruggevonden.



Het motief van de man is nog onduidelijk, maar de politie gaat niet uit van een terroristische aanslag. De man zou alleen gehandeld hebben.