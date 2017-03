Voor het eerst sinds 20 jaar nieuwe nederzettingen Israël

Video Snelweg Atlanta stort in door enorme brand, auto's net op tijd weg

7:31 Wie de spectaculaire beelden ziet, kan niet geloven dat er geen doden of gewonden zijn gevallen. In de Amerikaanse stad Atlanta stortte donderdagnacht een deel van een snelweg in door een enorme brand onder de brug eronder. Net daarvoor was het verkeer op de doorgaans drukke weg stilgezet.