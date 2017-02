Voor moord veroordeelde Braziliaanse keeper Bruno plotseling vrij

Het Hof oordeelde dat de behandeling van zijn hoger beroep inmiddels zo onredelijk lang op zich laat wachten, dat hij dat in vrijheid mag afwachten. De nu 32-jarige Bruno was al meer dan 200 wedstrijden eerste keus onder de lat bij topclub Flamengo uit Rio de Janeiro, toen hij in juli 2010 werd aangehouden in verband met de verdwijning van Eliza. Het destijds 25-jarige fotomodel was sinds 4 juni van dat jaar vermist, evenals hun zoontje Bruninho van toen vier maanden oud. Bruno en Eliza hadden een conflict omdat de keeper het vaderschap niet wilde erkennen. Het jochie werd na een paar weken gevonden bij een vrouw in het plaatsje Ribeirão das Neves in de staat Minas Gerais.

Bloedsporen

Uit het politie-onderzoek bleek dat Bruno een aantal handlangers opdracht had gegeven Eliza te ontvoeren en om te brengen. In zijn auto werden haar bloedsporen aangetroffen. Oud-politieagent Marcos dos Santos, bijgenaamd ‘de Bal’ zou haar voor een door Bruno betaald bedrag van zo’n 25 duizend euro hebben gewurgd, waarschijnlijk op de boerderij van Bruno’s familie in Esmeraldas in Minas Gerais.



Vervolgens zou hij haar lichaam in stukken hebben gesneden. Eliza’s stoffelijke resten zijn nooit gevonden. Tijdens de rechtszaak, die tot maart 2013 duurde, gingen geruchten dat Dos Santos Eliza’s lichaamsdelen aan wilde honden zou hebben gevoerd.



Vanwege Bruno’s bekendheid en de gruwelijke details omtrent de dood van Eliza, was Brazilië van 2010 tot 2013 volop in de ban van de zaak. De sociale onrust in het land was ook de reden dat de rechtbank besloot om de keeper na het indienen van het hoger beroep in hechtenis te houden.