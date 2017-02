Voorlopig niet meer slapen in Waldorf Astoria

Trump en vei­lig­heids­dienst in de clinch over onderzoek naar inreisverbod

10:01 De Amerikaanse president Donald Trump verwerpt de uitkomst van een onderzoek naar de effectiviteit van zijn controversiële inreisverbod, dat is uitgevoerd door het Amerikaanse binnenlandse veiligheidsdienst (Department of Homeland Security). Volgens dit rapport vormen reizigers uit de zeven moslimlanden geen extra gevaar voor de veiligheid in de VS.