Voormalig Egyptisch president Mubarak vrijgelaten

Mubarak kreeg vorige week zijn vrijheid terug. De inmiddels 88-jarige oud-president werd eerder deze maand vrijgesproken van de verantwoordelijkheid voor de dood van demonstranten tijdens de opstand in 2011. Mubarak werd in dat jaar door militairen aan de kant geschoven, toen in het land de Arabische lente uitbrak. De voormalige generaal was in 1981 aan de macht gekomen.