Voormalige president Egypte Mubarak op vrije voeten

Russische politie onderzoekt tientallen zelfmoorden voor online challenge

16:22 De politie in Rusland doet onderzoek naar tientallen zelfmoorden onder tieners. De jongeren zouden mee hebben gedaan aan de zogeheten ‘Blue Whale Challenge’, een zelfmoordspelletje waarbij deelnemers een walvis in hun arm snijden met een (zak)mes en na 50 dagen worden uitgedaagd om zelfmoord te plegen. Het fenomeen verspreidt zich via social media.