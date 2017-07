Vrachtwagen verliest 3400 kilo slijmerige alen

In de Amerikaanse staat Oregon is gisteren een enorme verkeerschaos ontstaan nadat een vrachtwagen dertien containers met slijmerige alen was verloren. De truck moest remmen voor een wegblokkade, waarna de krioelende lading in één grote golf op het wegdek belandde. Ettelijke auto's werden besmeurd met de kleverige massa en de hulpdiensten zijn uren bezig geweest om alles weer schoon te maken.