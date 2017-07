Vrijage tussen Trump en Poetin is alweer over

Nog niet zo lang geleden leken ze best friends forever, maar de liefde tussen Donald en Vladimir lijkt aardig bekoeld. Wat is er toch gebeurd? En hoe erg is het?

Het had de ultieme bromance kunnen zijn. Zeker zoals ze zich begin deze maand met z'n tweeën terugtrokken tijdens de G20-top in Hamburg. Lekker smoezen in een hoekje en na afloop niet vertellen waar het over ging. Of dat de één (Poetin) over de ander (Trump) zei dat hij hem een genie vindt, en dat de ander vervolgens meedeelde dat hij daarom over de één geen kwaad woord meer wil horen.

Daadkracht

De Amerikaanse en Russische president zaten op hetzelfde spoor, dat was wel duidelijk. Ze bewonderen elkaars daadkracht, mannelijkheid, onbuigzaamheid en voorliefde voor de korte klap, en staken dat niet onder stoelen of banken. Vooral tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van vorig jaar november liet toen-nog-kandidaat Trump zich de aandacht uit Moskou graag aanleunen.

Hoe kan het dan dat er dit weekend een enorm onweer is losgebarsten boven de hoofden van Donald en Vladimir?

Het Amerikaanse Congres wil dat de bestaande sancties tegen Rusland vervat worden in een wet, waardoor het voor de president moeilijker wordt om ze te verzachten, mocht hij dat willen (en daar heeft hij inderdaad al op gehint).

Het gaat om economische sancties tegen Russische bedrijven en personen die betrokken zijn bij of geld verdienen aan de annexatie van de Krim (in 2014), de Russische bemoeienis met het oosten van Oekraïne en schending van mensenrechten. ,,Een bijna verenigd Congres'', zo zei de Democratische senator Benjamin Cardin, ,,wil Poetin een duidelijke boodschap overbrengen namens het Amerikaanse volk en onze bondgenoten.''

Als reactie daarop verordonneerde Poetin dat het personeel van de Amerikaanse ambassade en de drie consulaten in Rusland moet worden ingekrompen met 755 mensen naar 455. Dat zijn niet allemaal diplomaten, maar ook technisch personeel en Russische burgers. Dat getal is overigens niet toevallig. Nadat de president Obama vanwege Russische bemoeienis met de verkiezingen in december 35 Russen het land uit had gezet, bleven er precies 455 over.

Hoe erg is dit nu?

Nou, dat laatste niet zo. Het is weliswaar een enorme hap uit het personeelsbestand, maar het is niet zo dat de VS nu plots in levensgevaar zijn. Het uitzetten van diplomaten, ook al zijn het er 755, wordt gezien als de lichtste diplomatieke straf. En makkelijk terug te draaien. Mocht de relatie tussen beide landen weer verbeteren, dan zijn die mensen zo weer aan het werk.

Een Amerikaanse sanctiewet is een groter probleem. Om te beginnen voor Rusland. De onderminister van Buitenlandse Zaken noemde het wetsvoorstel al 'compleet gestoord en onacceptabel'. Het betekent dat Trumps handen gebonden zijn als het gaat om zakendoen met Poetin. En dat is wel iets wat de laatste voor ogen had, als we de verdenkingen over zijn bemoeienis met de verkiezingen mogen geloven.

Het is een veel groter probleem voor Trump. Wat moet hij doen?

Als hij zijn handtekening zet onder het wetsvoorstel, dan gaat hij in tegen wat hij al een hele tijd roept, namelijk dat hij dolgraag de relatie met de Russen wil verbeteren. Het zal niet de eerste verkiezingsbelofte zijn die hij breekt.

Bovendien vinden analisten dat er op dit moment sowieso veel te weinig gesproken wordt tussen Moskou en Washington, met name op militair gebied. Wat nu als Poetin zegt dat hij Trump een tijdje niet meer hoeft te zien? Daar wordt de wereld niet veiliger van.

Zet hij geen handtekening, dan is het ook niet goed. Dan bevestigt de president wat steeds meer mensen denken: dat hij een vriend is van Rusland, van een vijandige mogendheid, en dat is een gevaarlijke positie voor een Amerikaanse leider.

Er loopt ook nog eens een onderzoek naar contacten tussen het verkiezingsteam van Trump en Russische regeringsfunctionarissen. Als daaruit blijkt dat de president, zijn zoon Donald Jr. en zijn schoonzoon Jared Kushner stiekem gesproken hebben met Russen, en daarover hebben gelogen, dan is de boot helemaal aan.