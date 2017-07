Vrijdagavond in Kos: waar is het vannacht veilig?

Overal in de hoofdstad van het eiland gaat het over de vraag: is het veilig? En vooral: is het nog leuk? ,,Ik ben net aangekomen. Ik moet nog tien dagen”, zegt een vrouw met een Duits accent in het Engels tegen andere toeristen. Ze steekt al haar tien vingers in de lucht. Naast haar liggen de brokstukken van een muur rondom een elektriciteitsmast die is ingestort.



,,Zelfs al zou je weg willen, dan nog zijn er geen vluchten”, analyseert een Nederlander op de kade van de oude haven die verzakt is en vol scheuren zit. Even verderop zijn drie jonge Nederlandse meiden vooral blij dat het gevaar van een tsunami volgens hen wel geweken is. “En als er weer zo’n naschok komt, dan volg ik gewoon mijn instinct en ga ik rennen.”