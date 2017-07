Vrouw steelt Lamborghini en scheurt ermee van Zürich naar Londen

Een vooralsnog onbekende, vermoedelijk Ierse vrouw is er in geslaagd bij een autoverhuurbedrijf in de Zwitserse stad Zürich een Lamborghini Huracán Spyder (nieuwprijs circa 278.000 euro) te stelen. De huurster had de exclusieve superbolide volgens eigen zeggen nodig voor een zakentripje naar Straatsburg in Frankrijk. Maar ze keerde nooit meer terug.

De eigenaar van verhuurbedrijf Schweiwiller Automotive Luxury Car Rental rook nattigheid toen de wagen en de huurster niet terugkeerden op het afgesproken tijdstip. Hij besloot de wagen, die een topsnelheid kan halen van 325 km per uur, op te sporen met behulp van gps-tracking. Uit die gegevens bleek tot zijn grote schrik dat de sportwagen een reis van ruim 1000 kilometer had gemaakt van Zürich naar Straatsburg en vervolgens via Dover naar Londen. Daar heeft de Lamborghini heel even gestaan bij een Ikea-vestiging. Maar nu ontbreekt elk spoor van de peperdure zwarte Spyder.

De firma Schweiwiller vermoedt dat de vrouw valse identiteitspapieren liet zien. ,,Het was een keurige, vriendelijke dame en ze had ook nog wat bagage bij zich'', aldus de verhuurder. Hij heeft inmiddels 5000 Zwitserse franken (circa 4520 euro) in het vooruitzicht gesteld aan de vinder van zijn Lamborghini. Onduidelijk is of de vrouw de wagen zelf naar Londen heeft gereden. De Zwitserse politie, zo wordt gesteld in Britse media, vermoedt dat zij mogelijk een tussenpersoon in de diefstal is geweest. Volgens de gedupeerde verhuurder heeft de politie in Engeland hem nog niet verder kunnen helpen. ,,En de telefoon van de vrouw is dood.'' Hij hoopt dat de verzekering hem de bolide zal vergoeden.