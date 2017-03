Vrouw stopt haar in eigen eten; schrijft vervolgens woedende recensie

VideoDe eigenaren van restaurant Casa Nostra, Sarah Biuso en haar man, wisten deze week niet wat ze zagen. Een klant schreef en woedende recensie over de zaak op de site van TripAdvisor. Ze gaf daarin aan dat ze een haar hadden gevonden in het eten van haar man. Maar toen Biuso de beveiligingsbeelden terugkeek, bleek de waarheid anders te liggen.

De boze restaurantbezoeker schreef in haar recensie hoe de ober boos werd toen ze hem de haar lieten zien: ,,hij werd boos op mijn partner en beschuldigde hem ervan dat het zijn haar was. Maar zijn haar is helemaal niet zo lang. We raden dit restaurant aan niemand aan. Het was de ergste avond ooit!’’

Uit de video die het restaurant op haar instagram zette, bleek dat van de recensie weinig klopte. Op de beelden is te zien hoe de vrouw zelf een haar in het eten stopt. ,,We werken elke dag zo ontzettend hard om onze klanten een fijne ervaring te bezorgen. Het is dan zo jammer dat er mensen zijn die ons proberen te chanteren,’’ schrijven ze bij het instagrambericht.