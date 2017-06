VS schiet Syrische drone uit de lucht

Portret Crimineel ELN op oorlogspad in Colombia

15:17 Guerrillagroep ELN is een van de mogelijk verantwoordelijken voor de ontvoering van Spoorloos-presentator Derk Bolt en zijn cameraman Eugenio Follender. Wat is dat voor een groepering? De onberekenbare ELN is in de overgang van een politieke beweging naar een puur criminele organisatie.