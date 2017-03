'VS weren elektronica in vliegtuigen vanwege dreiging'

Alle elektronica groter dan een mobiele telefoon moet dan worden ingecheckt en gaat vervolgens in het bagageruim, aldus Reuters. Ook medische apparaten die noodzakelijk zijn tijdens de vlucht, mogen mee. Laptops, tablets, camera's, dvd-spelers en elektronische spelletjes zouden ondergebracht moeten worden in de ingecheckte bagage.



Het besluit zou zijn genomen naar aanleiding van een specifieke terrorismedreiging en Amerikaanse staatsburgers zouden niet zijn belast met de maatregel. Naar verluidt moet de regel gaan gelden voor passagiers uit dertien landen uit het Midden-Oosten en Afrika.



Royal Jordanian maakte via Twitter bekend dat de maatregel voor de luchtvaartmaatschappij geldt. Even later werd die tweet ingetrokken. ,,Verdere updates volgen snel", aldus Royal Jordanian.