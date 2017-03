VS zet commando's in bij de strijd om Raqqa

Washington heeft honderden militairen richting Syrië gestuurd om de val van Raqqa te bespoedigen. Het gaat om commando’s die vanuit hun aanvalsschip USS Makin Island via Koeweit zijn ingevlogen. Zij vechten niet zelf mee in Syrië maar ondersteunen lokale groepen strijders. Zo adviseren de militairen bij de keuze van IS-doelwitten die de Amerikaanse luchtmacht moet bombarderen.



Het is onduidelijk of de VS alleen mariniers inzet in Syrië of de komende maanden ook andere troepen stuurt. Volgens The Washington Post heeft het Pentagon voorgesteld om Apache-gevechtshelikopters in te zetten om onder meer colonnes van IS te vernietigen. Een ander optie is om de inzet van commando-eenheden uit te breiden en om ongeveer 1.000 militairen in Koeweit te stationeren, mochten ze snel nodig zijn in Syrië en Irak.



De regering van Donald Trump wil alleen kwijt dat ze zich buigt zich over ‘diverse militaire opties’ tegen IS. Het bestaande plan van Barack Obama is in elk geval in de la is beland. Zijn regering wilde de opmars van de jihadisten alleen stoppen, Trump heeft tijdens de presidentscampagne beloofd om IS compleet weg te vagen.