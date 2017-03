Waarom moeten we ons de hongersnood in Afrika aantrekken?

Giro 555Giro555 is geopend voor de hongersnood in Somalië, Zuid-Soedan, Nigeria en Jemen. Waarom moeten we ons dit aantrekken?

Hoe groot is de ramp?

Twintig miljoen mensen dreigen ernstig ondervoed te raken. In Zuid-Soedan is inmiddels officieel de hongersnood afgekondigd, de andere landen balanceren volgens de Wereldbank op de rand daarvan. Tijdens de laatste officieel erkende hongersnood in 2011, in Somalië, stierven een kwart miljoen mensen.

Hongersnood? Dat is toch iets van de jaren ’80?

Nee, dus. Het grote verschil met de jaren ‘80 is dat het klimaat een veel grotere rol speelt. De periodes van extreme droogte en overstromingen duren langer. De boosdoener: natuurverschijnsel El Nino die de seizoenen in de war schopt en oogsten laat mislukken. In sommige gebieden eten wanhopige boeren zelfs hun zaadvoorraad op, omdat er niks anders te eten is. Maar let wel, zegt Thea Hilhorst, hoogleraar humanitaire hulp aan de Erasmus Universiteit, de oorzaak van deze nieuwe hongercrisis is écht niet alleen het klimaat. Zodra er ook sprake is van oorlog, zoals in Somalië, Zuid-Soedan, Jemen en Nigeria het geval is, vallen veel meer slachtoffers. Hilhorst: ,,De handel stort in, de reserves raken op, de overheid kan of wil niet helpen.”

Hoezo hulp van buitenaf, wat doen de overheden eigenlijk zelf?

Niet veel. De overheden zijn te zwak of zijn verwikkeld in een burgeroorlog. Neem Zuid-Soedan, waar de overheid amper invloed heeft. Het land wordt getiranniseerd door etnische groeperingen, die plunderen en moorden. ,,De strijdende machten maken zich niet druk om de bevolking die sterft van de honger. Vergeet het maar. De elites zijn enkel gericht op het eigen economisch en politiek gewin,” zegt Ton Dietz, directeur van het Afrika-Studiecentrum in Leiden. De humanitaire ramp wordt zelfs ingezet als machtsmiddel, constateert hij. ,,De elites hebben er belang bij dat delen van het land worden ontvolkt. Zij zullen er alles aan doen om de voedseltransporten bij de vijand weg te houden. Het begint op genocide te lijken.” Ook in Jemen is de regering in ballingschap drukker met de burgeroorlog dan met de eigen hongerende bevolking.

Maar waarom moeten wij ons druk maken om deze landen, als de machthebbers de eigen bevolking laten doodgaan van de honger?

,,Je kunt niet zeggen: jammer dan, dat zijn hun zorgen. Er gaan mensen dood van de honger. Daar moeten we ons mee bemoeien uit medemenselijkheid,” vindt Marina de Regt, Jemen-deskundige aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. ,,Het gros van de bevolking in Jemen is geen partij in de burgeroorlog,” benadrukt ze. ,,Wat ze vooral willen is: rust.”

Dietz van het Afrika-Studiecentrum kent de scepsis van veel Nederlanders: ,,Ze zeggen: moeten we nog wel geld geven, er verandert toch niks. Dat is absoluut niet zo! Afrika is veel rijker dan dertig jaar geleden, de bevolking is hoger opgeleid, beter georganiseerd, maar er zijn nog altijd rotplekken waar de bevolking crepeert zonder internationale steun.”

Volledig scherm Vrouwen dragen dozen met voedsel in Zuid-Soedan. © Reuters

Hoe zit het eigenlijk met Nigeria, dat is toch een rijk olieland?

Niet meer. Nigeria is bijna volledig afhankelijk van de export van olie, maar de olieprijs is enorm gekelderd. Met als gevolg: de economie stortte in en de Nigeriaanse overheid is platzak. Deze ellende gecombineerd met de mislukte oogsten en het geweld van terreurbeweging Boko Haram brengen het West-Afrikaanse land nu in diepe crisis. Ton Dietz van het Afrika-Studiecentrum denkt dat dit land er het snelst bovenop is, ook vanwege het Nigeriaanse leger dat aan terrein wint op Boko Haram.

Ook Somalië is een genuanceerder verhaal. Dit land heeft zelf om internationale steun gevraagd. Hier beperkt de macht van de regering zich echter tot de hoofdstad. Over alles – bijvoorbeeld het doorlaten van een voedseltransport – moet onderhandeld worden met krijgsheren. Daarnaast ontbreekt het de Somalische regering aan voedsel, vrachtwagens, benzine en personeel dat de binnenlanden in durft te rijden.

Waar gaat geld van Giro555 naar toe?

Vooral naar noodhulp: voedsel, drinkwater, medicijnen, onderdak. ,,De inzameling lost de gewelddadige crisissen niet op, maar redt wel levens,” zegt een woordvoerder van Giro555. Zes jaar geleden werd 25 miljoen ingezameld voor de droogte in de Hoorn van Afrika. Toen kregen bijna 400 duizend mensen voedselhulp en nog eens een half miljoen gezondheidszorg.

Ethiopië is volgens de hulporganisaties hét succesvoorbeeld. Hier is de overheid beter bestand tegen natuurrampen, dan in de jaren ’80 toen wereldberoemde sterren miljoenen bijeen zongen voor de honger in dit land. Zo investeerde Ethiopië in werk voor boeren, nationale voedselreserves, waarschuwingssystemen, een spoorlijn voor voedseltransporten en mikro-verzekeringen die geld uitkeren wanneer de oogst mislukt.

Hoe loopt de actie tot nu toe?

Sinds begin van deze week heeft Giro555 anderhalf miljoen euro opgehaald. Dat is meer dan bij eerdere Giro555-acties in dezelfde periode, zoals de actie voor ebola-slachtoffers in 2014. Hoogleraar Hilhorst maakt een kanttekening: Nederlanders geven doorgaans minder geld voor conflictgebieden uit angst dat het geld in verkeerde handen terecht komt, dan voor natuurrampen als de tsunami.

Hoe bereikt Giro555 de onveilige gebieden?