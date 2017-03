Waarschuwing voor extreme windstoten in Alpen

Met name in Oostenrijk kan het hard waaien, meldt Weerplaza vandaag. Rond de bergtoppen komen windstoten van 160 kilometer per uur voor, in de dalen is dat tot 120 kilometer per uur. Zulke windstoten komen slechts enkele keren per jaar voor.



De landelijke weerdiensten waarschuwen vooral voor harde wind in het Brandtnertal, Wipptal, delen van het Inntal, het Zillertal en het Gasteinertal. Daar kunnen bomen omwaaien en daken beschadigd raken. De kans is groot dat skiërs daar gesloten skiliften treffen.