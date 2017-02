Washington erkent burgerslachtoffers bij aanval Jemen

'Het lijkt erop dat er burgerslachtoffers zijn geraakt door de aanvallen', aldus Centcom. Die troepen streden 'tegen een vijand, waartoe ook vrouwen behoorden'. De Amerikaanse special forces werden 'van alle kanten aangevallen, ook vanuit woningen en gebouwen', zo luidde een verklaring. De Amerikaanse defensie zegt de doden te betreuren.



Minachting

Volgens Centcom-woordvoerder John Thomas staat Al Qaida op het Arabisch schiereiland (Aqpa) erom bekend 'vrouwen en kinderen te verstoppen in de oorlogszones en kampen, en toont zo de hele tijd zijn minachting voor onschuldige mensenlevens.'



De aanval was de eerste antiterreuroperatie onder president Donald Trump. De raid werd echter al langere tijd voorbereid met het akkoord van ex-president Barack Obama, aldus het Pentagon. Door 'operationele redenen' vond de aanval zondagavond plaats en niet twee weken geleden, toen Obama nog in het Witte Huis zat.



Onvoldoende inlichtingen

Eerder schreef persagentschap Reuters dat Trump zijn eerste geheime antiterreuractie goedkeurde zonder voldoende inlichtingen, grondsteun of voldoende reserveplannen.



Bij de aanval werd één Amerikaanse soldaat gedood en raakten drie andere soldaten gewond. Bij een ongeval met een helikopter in de buurt van de plaats van de operatie raakten nog eens drie Amerikanen gewond.