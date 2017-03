Washington wil nieuw inreisverbod Trump van tafel krijgen

Duitse politie pakt verdachte kindermoord

21:34 De Duitse politie heeft vandaag de negentienjarige man aangehouden die maandagavond in de kelder van een woning in de plaats Herne een negenjarige jongen zou hebben doodgestoken. Hij werd volgens de krant Bild gearresteerd in een cafetaria in Herne. De man zou zelf om de politie gevraagd hebben.