Wat vinden Noord-Koreanen eigenlijk van president Trump?

De relatie tussen de VS en Noord-Korea is op z'n zachtst gezegd gespannen, aangezien Noord-Korea blijft experimenteren met langeafstandsraketten. De VS probeert Noord-Korea te ontmoedigen met sancties.

Noord-Koreanen hebben een eenzijdig beeld van zowel binnenlandse als buitenlandse politiek, aangezien de media in het land worden gecontroleerd door de staat. Ze weten dat Amerika sinds kort een nieuwe president heeft, maar helaas voor de mediaverslaafde Donald Trump, maakt het de gewone Noord-Koreaan geen bal uit wie er in het Witte Huis zit.

Yu Gwang Chul, een onderzoeker van beroep, interesseert zich niet voor de nieuwe Amerikaanse president en zijn controversiële gedrag. ,,Het gaat erom of ze ophouden met vijandelijke beleidsvoering richting mijn land, of niet." De Noord-Koreaanse media berichten nauwelijks over bijvoorbeeld Trumps tweetgedrag, aldus de onderzoeker. ,,We praten hier over onze eigen dingen."