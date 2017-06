Wat we tot nu toe weten over de aanslagen in Londen

'Ik snap niet hoe ze zoiets kunnen doen'

4:21 Drie ooggetuigen van een steekpartij tijdens de terroristische aanslag op de London Bridge in Londen vertellen wat ze hebben gezien. De man en twee vrouwen waren aan het werk in een restaurant. ,,Ik zag dat ze een restaurant in gingen, aan de overkant van de straat, met messen." Lees hier meer over de aanslagen in de Engelse hoofdstad.