Water in Canadees dorp knalroze door fout met chemicaliën

Volgens de burgemeester waren er geen gezondheidsrisico's toen de stof in het water zat. Wel kan het volgens de Wereldgezondheidsorganisatie voor huidirritaties zorgen, maar hier zijn geen meldingen over gekomen.



De klachten vanuit het dorp gingen met name over het feit dat niemand wist wat er aan de hand was. Het dorpsbestuur had ,,beter kunnen aangeven wat er aan de hand was'', zei Krasnow vandaag. ,,Dit is een situatie waar we van kunnen leren. We gaan een strategie ontwikkelen om bij een eventuele volgende keer beter te reageren en beter te communiceren.''