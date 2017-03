Watertanden van opgedoken smaragd

Miljardairs maken zich op voor de veiling van een collectie zeer zeldzame smaragden. De peperdure edelstenen lagen in een Spaans galjoen dat in de zeventiende eeuw is gezonken voor de kust van Florida.

Quote Een goede smaragd is puntgaaf en prachtig flessengroen Martijn Akkerman Cleopatra viel voor de oogstrelende schittering en de diepgroene kleur van de smaragd. Elizabeth Taylor was meteen verkocht toen ze de edelstenen zag. En de Egyptenaren geloofden zelfs dat smaragden hen het eeuwige leven brachten.



Veel is er niet veranderd. Ook nu tellen kopers een fortuin neer voor een mooie smaragd. De belangstelling is dan ook groot voor de ruim twintig ruwe en geslepen exemplaren die op 25 april worden geveild bij het New Yorkse huis Guernsey's.



De edelstenen zijn afkomstig uit een collectie van de Amerikaan Manuel Marcial de Gomar. Hij verzamelde 62 jaar lang de mooiste smaragden in de Verenigde Staten en het oerwoud van Colombia, een van de weinige plekken waar smaragdmijnen zijn.

Alle geveilde juwelen lagen in het Spaanse galjoen Nuestra Señora de Atocha, dat in 1622 zonk voor de kust van Florida. Vanwege de grote hoeveelheid unieke Muzo-smaragden aan boord spreken archeologen wel van het 'meest waardevolle scheepswrak in de geschiedenis'. In de jaren 80 haalde de schatzoeker Mel Fisher de kostbare lading naar boven. Hij schakelde Marcial in om de smaragden te taxeren en gaf hem in ruil enkele prachtexemplaren cadeau. Zoals de 'negen pilaren van de Andes', die tezamen rond de drie miljoen euro waard zijn. Of de 'Koningin der Zee', die zeker drie ton moet opleveren.

La Gloria

De topstukken zijn de Marcial de Gomar Star, de grootste smaragd ooit gevonden, en het museumstuk La Gloria (887 karaat) die volgens Guernsey's vijf miljoen euro waard is.

Smaragden krijgen hun indrukwekkende groene kleur door chroom, vanadium of ijzerafzettingen. ,,Bij de vorming van dit edelgesteente ontstaan vaak kleine scheurtjes of belletjes'', zegt juwelenhistoricus Martijn Akkerman. ,,Die oneffenheden maken smaragden breekbaar en dus moeilijk te slijpen en plaatsen. Een goede smaragd is puntgaaf en prachtig flessengroen, zoals we dat in de sieradenwereld noemen.''

De Marcialcollectie bevat naast smaragden ook gouden en zilveren munten, eveneens uit het Atocha-wrak. Verder zitten er door Marcial zelf ontworpen sieraden tussen, zoals een tiara met 889 diamanten en 35 smaragden.

In Nederland worden nauwelijks smaragden verhandeld, aldus Akkerman. ,,In dit deel van Europa kiezen mensen vaker voor blauwe saffieren. Smaragden combineren beter met donkere types.''

Records

Wereldwijd is de vraag naar gekleurde edelstenen enorm. Recent zijn recordbedragen neergeteld voor zeldzame roze en blauwe diamanten. Zo hoestte de Chinese miljardair Joseph Lau 45 miljoen euro op voor een blauwe diamant die hij aan zijn dochtertje van zeven schonk. Een dag later lapte hij bijna 27 miljoen voor een roze exemplaar.