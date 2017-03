Weer Franse rel: Fillon beschuldigt Hollande, Hollande ontkent

Met modder gooien

'De pers gooit nu al twee maanden met modder naar mij', zei Fillon tijdens het interview in het programma L'Emission politique op France 2 waarin hem werd gevraagd of hij een 'man van het geld' is.



'De laatste tijd moet ik vaak denken aan Pierre Bérégovoy', aldus Fillon, die daarmee verwees naar de socialistische eerste minister van president François Mitterand, tegen wie een onderzoek liep naar een renteloze lening die hij ontving van een bevriende zakenman. De minister pleegde in 1993 zelfmoord, en Mitterand verklaarde dat politieke tegenstanders en de pers hem zover hadden gedreven.



'Ik begrijp waarom men zo'n extreme daad pleegt', aldus Fillon, die volgens de laatste peilingen de tweede ronde van de presidentsverkiezingen niet zal halen.



Tot slot erkende Fillon in het vraaggesprek dat het verkeerd was geweest om dure maatpakken ter waarde van 13.000 euro te accepteren van een oude vriend. 'Ik heb een foute inschatting gemaakt en ik heb ze teruggegeven', aldus Fillon.