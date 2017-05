Weer nazi-attributen in Duitse kazerne

Het Duitse leger kwam onlangs in opspraak nadat in een kazerne in Illkirch ook al nazispullen werden gevonden bij de rechts-extremistische eerste luitenant Franco A., die een aanslag zou hebben gepland in Duitsland. Hij had zich uitgegeven voor Syrische vluchteling en wilde met de aanslag de schuld in de schoenen van vluchtelingen schuiven.



De Duitse minister van Defensie Ursula von der Leyen zei dat er rekening moet worden gehouden met meer ontdekkingen van rechts-extremisme in het Duitse leger.