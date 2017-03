Wereld een uur in het donker voor Earth Hour

Earth Hour start bij de eilandstaten in de Stille Zuidzee. Het plan van het Wereld Natuur Fonds is om 24 uur een 'donkere golf' over de aarde te sturen, langs punten als het Tempelcomplex Prambanan in Indonesië, de Akropolis in Athene en Times Square in New York, waarna de actie een etmaal later weer eindigt in de Stille Zuidzee.



Volgens het WNF doet dit jaar 172 landen mee. Ook de Tokyo Tower in Japan, Big Ben in Londen, Burj Al Arab in Dubai, Space Needle in de Verenigde Staten en Palacio de los Lopez in Paraguay gaan op zwart.



In Nederland gaan de lichten uit van onder meer de Martinitoren in Groningen, de Domtoren in Utrecht en De Nieuwe Kerk in Amsterdam. Vorig jaar deden 140 Nederlandse gebouwen mee. Het Vredespaleis in Den Haag is voor de tweede keer het toneel voor het nationale 'switch off-'moment.



Het WNF heeft ook suggesties om het donkere uur gezellig door te brengen met vrienden en familie. Door het hele land zijn er activiteiten zoals dineren in het donker en speurtochten. Nederland doet sinds 2009 mee met de jaarlijkse actie.