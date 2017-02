Wereldberoemde universiteit Oxford verhuist naar Parijs vanwege Brexit

Mike Pence: redder of opvolger van Trump?

15:53 Mike Pence, vice-president van de Verenigde Staten, sprak afgelopen week twee keer een visie uit die haaks op het beleid van president Trump staat. Eenmaal over de rol van de NAVO, later over de Europese Unie. Is Pence de genuanceerde kant van het Witte Huis of profileert hij zich nu al als mogelijke opvolger?