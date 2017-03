'Wereldwijde verkrachtingsepidemie duurt voort'

In India is verkrachting binnen het huwelijk legaal. In Tunesië kan een verkrachter straf ontlopen door met het slachtoffer te trouwen en in België is het onder bepaalde omstandigheden mogelijk onder een strafblad uit te komen door het slachtoffer of haar familie een financiële compensatie te bieden. Het zijn maar enkele voorbeelden van een hele lijst van landen die zo hun eigen ideeën hebben als het gaat om de juridische bescherming van vrouwen en meisjes tegen seksueel geweld.



Schamen

Equality Now, de internationale organisatie voor de rechten van vrouwen en meisjes, deed een internationale steekproef naar de mate van rechtsbescherming voor vrouwen tegen seksueel geweld en concludeert dat de wetgeving in te veel landen schiet tekort om vrouwen en meisjes te beschermen. De wereld zou zich moeten schamen voor wat de organisatie beschrijft als een 'wereldwijde verkrachtingsepidemie'. In tien van de 73 onderzochte landen blijkt verkrachting in het huwelijk legaal. Behalve India figureren in dit zwarte lijstje onder meer Indonesië, Ghana en Oman.



In verschillende islamitische landen, maar volgens het onderzoek onder bepaalde omstandigheden ook in Rusland, Servië en Griekenland, kunnen verkrachters aan straf ontkomen door met het slachtoffer te trouwen.



Bedroevend gesteld

Willy van Berlo, coördinator nationale programma's bij het Kenniscentrum Seksualiteit Rutgers, is niet verbaasd dat de onderzoekers hun zorgen uitspreken over 'een grotendeels genegeerde wereldwijde epidemie'. ,,In heel veel landen is het inderdaad bedroevend gesteld met de bescherming van vrouwen op dit vlak. Het blijft maar voortbestaan, er is relatief weinig publieke aandacht voor." Volgens Antonia Kirkland, de samensteller van het internationale rapport, wordt het tijd dat alle landen hun wetgeving tegen het licht houden en toetsen op de simpele vraag: worden vrouwen en meisjes beschermd tegen seksueel geweld? Ja of nee? zo stelt ze in de Britse krant The Guardian.



Veroordeling afkopen

Het ergste vindt Kirkland wetten waarbij verkrachters veroordeling kunnen ontlopen door afkopen of door te trouwen met het slachtoffer. Berucht in dit verband was het drama van de Marokkaanse Amina Filali (16). Zij pleegde zelfmoord nadat ze van haar familie met haar verkrachter moest trouwen. Protesten van diverse mensenrechtenorganisaties hiertegen leidden uiteindelijk tot een wijziging van de Marokkaanse wet. In een aantal islamitische landen als Libanon, Bahrein, Jordanië en Irak zijn volgens Kirkland voorzichtig gesprekken begonnen om verkrachters te straffen.