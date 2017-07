Wie is 'liftmeisje' Madeleine Westerhout, de 26-jarige assistente van Trump?

Ze is amper 26, maar de carrière van Madeleine Westerhout heeft al een grote vlucht genomen. In no time schopte ze het van 'liftmeisje' tot persoonlijke assistente van Donald Trump. Maar wie is ze eigenlijk? En hoe komt het dat ze nu de agenda van president Trump mag beheren?

Wie Donald Trump aan de lijn wil krijgen, moet tegenwoordig eerst langs Madeleine Westerhout. De 26-jarige Amerikaanse werd in januari aangesteld als persoonlijke assistente van de president. Ze studeerde in 2013 af en nog geen vier jaar later werkt ze in het Witte Huis. Een overzicht van haar blitzcarrière.

Mitt Romney

Westerhout groeide op in Californië en studeerde politieke wetenschappen aan het College of Charleston in South Carolina. Voor ze afstudeerde, deed ze in 2012 een stage bij het presidentiële campagneteam van Republikein Mitt Romney, die het uiteindelijk af moest leggen tegen Barack Obama.

Baby Mads as an intern for Romney Ryan in Boston on Election Day in 2012! Can't believe that was 4 years ago and we are just 3 days from Election Day 2016! #BelieveInAmerica 91 Likes, 4 Comments - Madeleine Westerhout (@madwestt) on Instagram: "Baby Mads as an intern for Romney Ryan in Boston on Election Day in 2012! Can't believe that was 4..."

Na haar studies ging Westerhout aan de slag als coördinator van vrijwilligers voor ex-senator John Kuhn. Daarna werkte ze ook voor conservatief John Campbell. Wat later kreeg ze een postje bij het Republican National Committee, waar ze stafchef Katie Walsh assisteerde. In die periode kwam Donald Trump voor het eerst op de proppen.

Volledig scherm © Facebook/John Kuhn for Congress

'Liftmeisje' in Trump Tower

Westerhout versierde uiteindelijk een baan in het team van Donald Trump. Ze begon met het begeleiden van gasten van Trump naar zijn kantoor in de Trump Tower in New York. Ze begeleidde toppolitici en belangrijke zakenmensen in de lift. Later klom ze op en stond ze Reince Priebus bij, de huidige stafchef van Trump.



In januari werd Westerhout aangesteld als persoonlijke assistent van Trump. Ze kreeg een opleiding van Rhona Graff, die al 30 jaar voor Trump werkt.

Instagram

Westerhout laat haar volgers op Instagram meegenieten van haar verblijf in het Witte Huis. Zo is ze te zien in de Oval Office en in Air Force One. En uiteraard ontbreken ook kiekjes samen met de president niet. Aan zijn gezicht te zien is hij erg blij met de jonge aanwas in zijn team.

Happy Birthday, Mr. President! It is an honor and true privilege to serve in your Administration! #MakeAmericaGreatAgain! --- Official White House Photo by Myles Cullen 446 Likes, 17 Comments - Madeleine Westerhout (@madwestt) on Instagram: "Happy Birthday, Mr. President! It is an honor and true privilege to serve in your Administration!..."