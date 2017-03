Wie veel seks heeft presteert ook beter op het werk

Dat seks goed voor je is, is inmiddels geen nieuws meer. Mensen die 2 à 3 keer per week een stevige vrijpartij hebben, kunnen hun leven tot drie jaar verlengen. Gemiddeld zou een potje vrijen zo'n 60 tot 120 calorieën verbranden, het verlaagt de bloeddruk, je slaapt er beter door en het is goed voor je hart en immuunsysteem.



Uit een recente studie van de Oregon State University en de University of Washington blijkt nu ook dat mensen die tevreden zijn over hun seksleven dat ook vaker zijn over hun werk. Voor het onderzoek vulden 159 getrouwde werknemers twee weken elke dag drie verschillende enquêtes in over hun seksleven en werk.



Uit de resultaten van die enquêtes concludeerden de onderzoekers dat wie 's avonds had gevreeën en daar ook tevreden over was, de volgende dag beter geluimd aan de werkdag begon. Dat effect bleef tot 24 uur aanhouden bij zowel de deelnemende mannen als vrouwen.