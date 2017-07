Wild zwijn veroorzaakt drie ongelukken in Duitsland

'Populariteit Franse president keldert'

9:30 De in mei aangetreden Franse president Emmanuel Macron zakt volgens opiniepeilers in de achting van de Fransen. In een vandaag in de Journal de Dimanche gepubliceerde peiling heeft nog 54 procent van de ondervraagden vertrouwen in de 39-jarige pro-Europese liberaal Macron. In juni was dit nog 64 procent.