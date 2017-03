Witte Huis korte tijd afgesloten na vondst verdacht pakket

Volgens Trey Yingst, journalist bij 'One America News Network' zou een man over het hek zijn geklommen zijn. Hij zou hebben geroepen dat hij een bom bij zich had. Volgens een woordvoerder maakte de man verdachte opmerkingen naar de veiligheidsdiensten. De man is opgepakt, ook omdat hij een verdacht pakketje bij zich had in de buurt van het Witte Huis. Het pakketje wordt is nu van het terrein verwijderd, maar wordt nog onderzocht. Of het daadwerkelijk om een bom ging, is niet bekend gemaakt.