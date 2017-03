Woede om vernederende campagne Yves Saint Laurent

video Airline presenteert vliegtuig met print van enorme schildpad

20:12 Luchtvaartmaatschappij All Nippon Airways (ANA) presenteerde vandaag een wel heel bijzonder design voor een nieuw vliegtuig. Over twee jaar is het mogelijk om van Tokio naar Honolulu te vliegen in een toestel dat is bedrukt met een print van een enorme zeeschildpad.