Zaak Fillon nu in handen onderzoeksrechter

Eerder liep er een vooronderzoek door de politie. Door de zaak in handen van een rechter te geven, komen er meer middelen vrij voor het onderzoek.



Fillon is kandidaat voor de centrumrechtse partij Les Républicains (LR) maar staat al weken onder zware druk vanwege de aantijgingen. De vrouw van Fillon zou zijn betaald als parlementair medewerkster van haar echtgenoot, terwijl niemand in het Franse parlement wist dat ze actief was. Daarnaast zou ze gewerkt hebben voor een literair tijdschrift. Zij zou daarmee volgens Franse media tussen de 500.000 en 900.000 euro hebben verdiend.