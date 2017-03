Zakenimperium van Trump blijft buitenlandse werknemers inhuren

Dat meldt het Amerikaanse nieuwstijdschrift Newsweek. Zo is het bedrijf Trump Vineyard Estates, nu in handen van zoon Eric Trump, op zoek naar 29 buitenlandse werknemers, die via een speciaal visumprogramma ingezet moeten worden om druiven te plukken.



Het visumprogramma ondersteunt agrarische bedrijven bij het vinden van tijdelijk personeel voor werk dat Amerikanen niet willen doen. Ook Ivanka Trump kijkt niet op een buitenlandse werknemer meer of minder. Voor haar juwelenlijn diende ze een verzoek in om vijf werknemers uit het buitenland te mogen halen.



Mexicanen



Trump zelf heeft er ook nooit een probleem van gemaakt om werknemers van buiten de landsgrenzen te halen. Tussen 2000 en 2015 vroegen zijn bedrijven toestemming voor maar liefst 1.100 buitenlandse werknemers. Die moesten voor een groot deel aan de slag in zijn luxe resort Mar-a-Lago in Florida. Het resort vroeg toestemming om 800 werknemers aan te nemen. Opvallend genoeg via een visumprogramma dat vooral Mexicanen gebruiken.



Tijdens de campagne gaf Trump al aan dat er soms geen ontkomen aan is. ,,Je kunt tijdens het seizoen geen mensen krijgen. En Amerikanen willen het werk niet, omdat ze een volledige baan wensen."