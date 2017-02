Zeker 19 doden bij busongeluk in Argentinië

De meeste slachtoffers zijn Argentijnen, maar ook mensen uit Chili, Colombia en Haïti kwamen om. Zeker twintig mensen raakten gewond. De bus sloeg vlakbij de berg Aconcagua, een toeristische trekpleister omdat het de hoogste berg buiten Azië is, over de kop.



De bus was onderweg naar Chili en is eigendom van een bedrijf uit dat land. Het bedrijf is naar eigen zeggen bezig de identiteit van de slachtoffers te achterhalen. De bus werd bestuurd door twee Chilenen, die de crash overleefden. Volgens de gouverneur van de staat waarin het ongeluk gebeurde, worden zij momenteel ondervraagd.



De weg was goed onderhouden en de weersomstandigheden waren goed. Een passagier die het ongeluk overleefde, zei na afloop dat de chauffeur te hard reed. Meerdere passagiers zouden daar voor het ongeluk al over geklaagd hebben.