Zeker 30 doden bij bomaanslagen in Damascus

Het eigenlijke doelwit was het paleis van justitie in het centrum van de stad. De dader blies zichzelf echter op toen de politie hem wilde tegenhouden bij de ingang. Even later blies een andere zelfmoordterrorist zichzelf op in een restaurant.



Zaterdag vielen talrijke doden bij twee zelfmoordaanslagen in Damascus. De meeste slachtoffers waren sjiieten uit Irak. Een groep soennitische extremisten, Tahrir al-Sham, heeft de verantwoordelijkheid voor die aanslagen opgeëist.